Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Отмечается, что указанные меры затронули в том числе бывшего главу Боливарианской службы национальной разведки SEBIN дивизионного генерала Мануэля Фигера.
Кроме того, из армии были уволены пять подполковников, четыре майора, четыре капитана, шесть лейтенантов и 35 сержантов.
30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».
Впоследствии Мадуро принял решение сменить главу полиции страны и назначил на эту должность генерала Элио Эстраду.