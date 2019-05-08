Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике. Об этом информирует радио Caracol со ссылкой на официальную газету правительства страны Gaceta Oficial.

Отмечается, что указанные меры затронули в том числе бывшего главу Боливарианской службы национальной разведки SEBIN дивизионного генерала Мануэля Фигера.

Кроме того, из армии были уволены пять подполковников, четыре майора, четыре капитана, шесть лейтенантов и 35 сержантов.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

Впоследствии Мадуро принял решение сменить главу полиции страны и назначил на эту должность генерала Элио Эстраду.