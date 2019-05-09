Аргентина призвала освободить задержанного вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

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В МИД Аргентины призвали освободить задержанного вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Правительство Аргентины категорически осуждает задержание вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано и других венесуэльских депутатов, борющихся за демократию... Мы настойчиво требуем немедленно освободить его», — говорится в заявлении.

Ранее в Венесуэле Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

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