Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом Мюллера

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT требование комитета палаты представителей США по разведке к генпрокурору страны Уильяму Барру предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом Мюллера
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«Демократы должны найти какой-то способ выйти из этой ситуации... И, если у них у всех будет на руках полный текст, тогда можно будет к чему-то придраться и очень долго не слезать с данной темы. Конечно, это не даст никакого результата. Но, с другой стороны, и это важно, не позволит республиканцам одержать чистую победу по этому эпизоду», — сказал он.

По словам Брутера, демократы хотят максимально медиатизировать доклад, считая, что они смогут там что-то найти.

«Другой вопрос в том, что доклад от них никто и не скрывает, они к нему допущены, но не в медиаформе. То есть, есть один-два человека, которые могут с ним ознакомиться. Но передать в средства массовой информации они документы не смогут», — заключил эксперт.

Ранее комитет палаты представителей США по разведке направил повестку Барру с требованием предоставить документы по «российскому расследованию» спецпрокурора Роберта Мюллера.

В том числе от Барра потребовали предоставить «полный неотредактированный доклад» спецпрокурора. 

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