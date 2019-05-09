В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера

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Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера
  • © Reuters

Об этом сообщается на сайте комитета.

В палате представителей отметили, что председатель комитета Адам Шифф направил Барру «повестку с требованием предоставить документы и материалы, связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера».

В том числе от Барра потребовали предоставить «полный неотредактированный доклад» спецпрокурора. 

Ранее комитет сената США по разведке вызвал Дональда Трампа-младшего для дачи показаний.

18 апреля Министерство юстиции США распространило отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

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