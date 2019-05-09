В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера
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Об этом сообщается на сайте комитета.
В палате представителей отметили, что председатель комитета Адам Шифф направил Барру «повестку с требованием предоставить документы и материалы, связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера».
В том числе от Барра потребовали предоставить «полный неотредактированный доклад» спецпрокурора.
Ранее комитет сената США по разведке вызвал Дональда Трампа-младшего для дачи показаний.
18 апреля Министерство юстиции США распространило отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.