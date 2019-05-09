СМИ: Комитет сената США по разведке вызвал сына Трампа для дачи показаний

Комитет сената США по разведке вызвал Дональда Трампа-младшего, который является сыном американского лидера Дональда Трампа, для дачи показаний.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на три информированных источника.

Уточняется, что он должен будет дать показания в рамках расследования дела о «российском вмешательстве».

Телеканал отмечает, что пока нет данных о том, почему комитет попросил его вновь дать показания.

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.