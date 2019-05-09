СМИ: Комитет сената США по разведке вызвал сына Трампа для дачи показаний
Об этом сообщает ABC со ссылкой на три информированных источника.
Уточняется, что он должен будет дать показания в рамках расследования дела о «российском вмешательстве».
Телеканал отмечает, что пока нет данных о том, почему комитет попросил его вновь дать показания.
18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.