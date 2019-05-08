Советник премьера Британии посетит Москву на следующей неделе

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Советник британского премьер-министра по международным отношениям Кристиан Тёрнер посетит Россию на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Москве.
Советник премьера Британии посетит Москву на следующей неделе
  • Reuters

«Кристиан Тёрнер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами», — сообщили в дипмиссии.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство королевства выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле.

В свою очередь, временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин выразил несогласие с политикой Великобритании в отношении Боливарианской Республики.

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