Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро

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Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро
  • Reuters

Хант заявил, что «глубоко обеспокоен тяжёлым положением венесуэльского народа, которое так сильно пострадало в руках Мадуро».

«Мы должны усилить давление на режим, в том числе посредством возможных дальнейших санкций, и осудить тех, кто поддерживает Мадуро, особенно Россию, чьё размещение военного персонала в Каракасе не принесёт ничего, кроме продления страданий венесуэльского народа. Именно поэтому МИД ранее сегодня высказал глубокую озабоченность действиями Кремля временному поверенному России», — заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

Как сообщает ТАСС, в посольстве России подтвердили, что эта встреча состоялась в среду, 8 мая.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле готова направить в Каракас политическую миссию, чтобы представить конкретные идеи для поиска мирного решения кризиса.

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