МИД России направил ноту Британии из-за слов Ханта об RT

МИД России направил в Министерство иностранных дел Великобритании ноту с «выражением недоумения» из-за слов главы ведомства Джереми Ханта в отношении телеканала RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, Хант 2 мая на мероприятии ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня свободы печати, рассуждая о достижениях африканских стран в деле обеспечения свободы прессы, заявил, что «такие каналы, как RT, стремятся внушить зрителям мысль, что правда относительна, а факты всегда подтверждают слова официального Кремля, даже если те постоянно меняются».

«В качестве примера Хант уже по традиции воспроизвёл известный фейк о том, что Россия распространила более 40 самостоятельных версий инцидента в Солсбери, которые якобы тиражировал телеканал, выступая в качестве «орудия дезинформации», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия направила МИД Британии ноту «с выражением недоумения в связи с очередными одиозными высказываниями» Ханта.

«Тот факт, что Джереми Хант позволил себе эти вызывающие заявления во время Всемирного дня свободы печати, демонстрирует беспринципность и полное неуважение британских политиков к ценностям свободы слова. Для них соображения политической конъюнктуры куда важнее объективных фактов и истины», — добавила она.

Ранее Хант в речи по случаю Всемирного дня свободы печати назвал RT и другие российские СМИ «орудиями дезинформации Кремля».

В начале февраля МИД России направил ноту в посольство Франции из-за публикации в СМИ информации, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «вмешательстве» RT в ситуацию с протестами «жёлтых жилетов».