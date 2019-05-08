Посольство России выразило несогласие с политикой Лондона по Венесуэле

Короткая ссылка
Временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин в ходе встречи с генеральным директором по экономическим и глобальным вопросам британского МИД Миной Роулингс выразил несогласие с политикой Великобритании в отношении Венесуэлы.
Посольство России выразило несогласие с политикой Лондона по Венесуэле
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства России.

Отмечается, что Володин выразил принципиальное несогласие и глубокую озабоченность России в связи с политикой Великобритании, США и других западных стран, которые путём «незаконного признания «временного президента» Венесуэлы усугубляют сложнейшую внутриполитическую ситуацию».

«Подчеркнули, что считаем этот шаг и вытекающую из него линию провокационными, вносящими глубокий раскол в венесуэльское общество и при этом грубо нарушающими основополагающие принципы и нормы международного права», — сообщил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило Володину обеспокоенность действиями России в Венесуэле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить