Посольство России выразило несогласие с политикой Лондона по Венесуэле
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства России.
Отмечается, что Володин выразил принципиальное несогласие и глубокую озабоченность России в связи с политикой Великобритании, США и других западных стран, которые путём «незаконного признания «временного президента» Венесуэлы усугубляют сложнейшую внутриполитическую ситуацию».
«Подчеркнули, что считаем этот шаг и вытекающую из него линию провокационными, вносящими глубокий раскол в венесуэльское общество и при этом грубо нарушающими основополагающие принципы и нормы международного права», — сообщил дипломат.
Ранее министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило Володину обеспокоенность действиями России в Венесуэле.