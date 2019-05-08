Посольство России выразило несогласие с политикой Лондона по Венесуэле

Временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин в ходе встречи с генеральным директором по экономическим и глобальным вопросам британского МИД Миной Роулингс выразил несогласие с политикой Великобритании в отношении Венесуэлы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства России.

Отмечается, что Володин выразил принципиальное несогласие и глубокую озабоченность России в связи с политикой Великобритании, США и других западных стран, которые путём «незаконного признания «временного президента» Венесуэлы усугубляют сложнейшую внутриполитическую ситуацию».

«Подчеркнули, что считаем этот шаг и вытекающую из него линию провокационными, вносящими глубокий раскол в венесуэльское общество и при этом грубо нарушающими основополагающие принципы и нормы международного права», — сообщил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило Володину обеспокоенность действиями России в Венесуэле.