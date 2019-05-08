В ВОЗ назвали число погибших в ходе боевых действий в Триполи

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В ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека. Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.
В ВОЗ назвали число погибших в ходе боевых действий в Триполи
  • Reuters

Кроме того, там отметили, что более 2,1 тыс. человек получили ранения.

«443 человека погибли и 2110 ранены в результате столкновений в Триполи в Ливии. По мере продолжения кризиса число лиц, вынужденных покинуть свои дома, приближается к 60 тыс.», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что в Ливии в результате боевых действий погибли 345 человек, более 1,6 тыс. получили ранения

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в беседе с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой обсудил варианты решения военно-политического кризиса в стране.

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