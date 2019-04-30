Число погибших в Ливии превысило 340
- Reuters
«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ.
عدد القتلى في #طرابلس حتى 28 أبريل هو 345 قتيل و 1652 جريح. أجرت فرق #منظمة_الصحة_العالمية الجراحية المنتشرة في مستشفيات المنطقة أكثر من 140 عملية جراحية كبيرة@OCHA_Libya@UNSMILibya@WHOEMRO— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 30 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось о 254 погибших и 1228 пострадавших.
4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.
23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.