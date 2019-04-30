Число погибших в Ливии превысило 340

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В Ливии в результате боевых действий, по последним данным, погибли 345 человек, более 1,6 тыс. получили ранения. Об этом информирует ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Число погибших в Ливии превысило 340
  • Reuters

«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее сообщалось о 254 погибших и 1228 пострадавших.

4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия. 

23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

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