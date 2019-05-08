КНР предупредила о контрмерах в случае повышения пошлин со стороны США
- Reuters
«Китай в отношении этого выражает глубокое сожаление, и если США на самом деле повысят тарифы, китайская сторона будет вынуждена предпринять необходимые контрмеры», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что «обострения торговых трений не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира».
Ранее стало известно, что американские власти приняли решение увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.