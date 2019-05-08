КНР предупредила о контрмерах в случае повышения пошлин со стороны США

Китай выразил сожаление в связи с планами Соединённых Штатов повысить пошлины в отношении китайских товаров. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.

«Китай в отношении этого выражает глубокое сожаление, и если США на самом деле повысят тарифы, китайская сторона будет вынуждена предпринять необходимые контрмеры», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «обострения торговых трений не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира».

Ранее стало известно, что американские власти приняли решение увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.