Эксперт прокомментировал планы США повысить пошлины на товары из Китая

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Эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление торгпреда США и главного переговорщика по торговле при президенте Дональде Трампе Роберта Лайтхайзера о планах Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу, 10 мая.
Эксперт прокомментировал планы США повысить пошлины на товары из Китая
  • Reuters

«Для устранения торгового дисбаланса нужно не пошлинами заниматься, а производить конкурентоспособную продукцию. Если США сейчас не производят такую продукцию в тех сферах, где Китай их опережает, то тут пошлинами дело особенно не поправишь», — сказал Беляев.

По его словам, это не столько попытка Соединённых Штатов выправить баланс, сколько стремление уязвить КНР и защитить свой рынок.

Как считает эксперт, торговая война между Вашингтоном и Пекином — это результат не только торгового, но и научного и промышленного соревнования между ними.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ совершит 9 и 10 мая визит в США для участия в новом раунде торговых переговоров между государствами.

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