Вице-премьер Госсовета Китая посетит США для торговых переговоров

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Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ совершит 9 и 10 мая визит в США для участия в новом раунде торговых переговоров между государствами. Об этом заявили в пресс-службе Минкоммерции Китая.
Вице-премьер Госсовета Китая посетит США для торговых переговоров
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«По приглашению торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Мнучина член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета и глава китайской делегации на всеобъемлющем китайско-американском экономическом диалоге Лю Хэ посетит США с 9 по 10 мая», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на китайские товары.

Позднее Трамп заявил, что Вашингтон больше не намерен терять миллиарды долларов на торговле с Китаем.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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