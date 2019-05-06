WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

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Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
  • Reuters
  • © Jason Lee

Как отмечается, Пекин удивлён заявлением президента США и не намерен вести переговоры в обстановке давления.

Последний раунд торговых переговоров между двумя государствами состоялся 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая и должен пройти в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%.

Власти США сообщали, что торговые переговоры с Китаем «выходят на финишную прямую». При этом CNBC, ссылаясь на источники, писал, что Вашингтон и Пекин могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая.

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