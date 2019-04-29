В США заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с КНР

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Торговые переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем «выходят на финишную прямую», заявил американский министр финансов Стивен Мнучин. Его слова приводит The New York Times.
В США заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с КНР
  • Reuters
  • © Kham

«Я думаю, что у обеих сторон есть желание достичь соглашения... Мы добились большого прогресса», — заявил Мнучин.

Ранее в Белом доме анонсировали новые раунды торговых переговоров с КНР.

Как отмечалось, Стивен Мнучин вместе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером посетят Пекин для участия в переговорах, которые начнутся 30 апреля.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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