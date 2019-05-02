СМИ: Китай и США могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая

CNBC со ссылкой на источники сообщает, что США и Китай могут заявить о заключении торговой сделки к «следующей пятнице», то есть к 10 мая.

Как указывает телекомпания, Вашингтон и Пекин неоднократно говорили о прогрессе в переговорах, но отдельные пункты препятствовали двум сторонам окончательно договориться о соглашении.

«Объявление о заключении торговой сделки «может быть сделано» к следующей пятнице», — пишет CNBC.

Ранее американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем «выходят на финишную прямую».

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.