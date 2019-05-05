Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.

«10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.

Ранее в Вашингтоне заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с Пекином.

Китай и США в июле и сентябре 2018 года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров.

