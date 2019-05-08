США 10 мая увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров

Власти США приняли решение увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Данная информация опубликована в Федеральном реестре.

Как уточняется, решение вступит в силу с 10 мая. Пошлины затронут товары на общую сумму $200 млрд.

Ранее Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. По словам американского лидера, Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем.

Как отмечалось, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ совершит 9 и 10 мая визит в США для участия в новом раунде торговых переговоров между государствами.