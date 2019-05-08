США 10 мая увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров

Короткая ссылка
Власти США приняли решение увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Данная информация опубликована в Федеральном реестре.
США 10 мая увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров
  • Reuters

Как уточняется, решение вступит в силу с 10 мая. Пошлины затронут товары на общую сумму $200 млрд.

Ранее Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. По словам американского лидера, Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем.

Как отмечалось, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ совершит 9 и 10 мая визит в США для участия в новом раунде торговых переговоров между государствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить