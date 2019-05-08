Эксперт оценил заявление Ирана об отношениях с США

Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения с Тегераном.

«Если внимательно посмотреть на ситуацию в этом регионе и маневрирование американской дипломатии на Ближнем Востоке, то быстро возникнет впечатление, что вопрос Ирана является едва ли не главным для Соединённых Штатов», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования США (СЕНТКОМ) в качестве сигнала Ирану. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Отмечается, что такие меры приняты после ряда «направленных на эскалацию сигналов и угроз».

В Госдепартаменте США также предупредили Иран о возможных санкциях за расширение АЭС и вывоз обогащённого урана.