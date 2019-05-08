Глава Шри-Ланки призвал послов снять ограничения на въезд в страну
Об этом информирует Ada Derana.
По данным портала, президент сообщил дипломатам о прогрессе в противодействии террористической угрозе в стране.
По словам Сирисены, 95% всех террористов удалось задержать.
Лидер Шри-Ланки также выразил надежду на помощь иностранной разведки для полной ликвидации боевиков.
Ранее Сирисена сообщил, что к настоящему моменту страна находится в безопасности.
21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли более 250 человек.