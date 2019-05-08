Глава Шри-Ланки призвал послов снять ограничения на въезд в страну

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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал послов иностранных государств снять ограничения на въезд в страну для их граждан в связи с восстановлением национальной безопасности.

Об этом информирует Ada Derana.

По данным портала, президент сообщил дипломатам о прогрессе в противодействии террористической угрозе в стране.

По словам Сирисены, 95% всех террористов удалось задержать.

Лидер Шри-Ланки также выразил надежду на помощь иностранной разведки для полной ликвидации боевиков.

Ранее Сирисена сообщил, что к настоящему моменту страна находится в безопасности.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли более 250 человек. 

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