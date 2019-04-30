На Шри-Ланке сняли блокировку с мессенджеров и соцсетей

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Власти Шри-Ланки снимают блокировку с социальных сетей и мессенджеров, которая была установлена после серии взрывов на острове 21 апреля. Об этом сообщает Ada Derana со ссылкой на власти.
На Шри-Ланке сняли блокировку с мессенджеров и соцсетей
  • Reuters
  • © Dinuka Liyanawatte

Как отмечается, ранее были заблокированы мессенджеры WhatsApp, Viber и социальная сеть Facebook.

Ранее правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны.

Также на востоке страны был отменён комендантский час.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека. 

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