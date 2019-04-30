На Шри-Ланке сняли блокировку с мессенджеров и соцсетей

Власти Шри-Ланки снимают блокировку с социальных сетей и мессенджеров, которая была установлена после серии взрывов на острове 21 апреля. Об этом сообщает Ada Derana со ссылкой на власти.

Reuters

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Как отмечается, ранее были заблокированы мессенджеры WhatsApp, Viber и социальная сеть Facebook. 🚨NEWS ALERT🚨 President orders block on @WhatsApp, @Viber & @facebook social media platforms to be lifted with immediate effect -Government Information Department- https://t.co/JglUrbZsVu — Ada Derana (@adaderana) 30 апреля 2019 г. Ранее правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны. Также на востоке страны был отменён комендантский час. 21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека.