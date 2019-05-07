Глава Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Короткая ссылка
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил в интервью Associated Press, что в стране к настоящему времени обеспечена безопасность.
Глава Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность
  • Reuters

«Страна прямо сейчас находится в безопасном положении», — сказал он.

По его словам, почти все подозреваемые в причастности к терактам уже задержаны.

«Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны», — подчеркнул Сирисена.

Ранее президент Шри-Ланки предположил, что за серией взрывов на острове могли стоять иностранные заговорщики.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли более 250 человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить