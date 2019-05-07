Глава Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил в интервью Associated Press, что в стране к настоящему времени обеспечена безопасность.

«Страна прямо сейчас находится в безопасном положении», — сказал он.

По его словам, почти все подозреваемые в причастности к терактам уже задержаны.

«Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны», — подчеркнул Сирисена.

Ранее президент Шри-Ланки предположил, что за серией взрывов на острове могли стоять иностранные заговорщики.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли более 250 человек.