Посол Италии: санкции не могут быть нормой в отношениях Запада и России
«Мы твёрдо верим, что санкции и их последствия для экономики не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада, и не упускаем возможности снова и снова озвучивать эту позицию», — пояснил дипломат.
По его словам, подобные меры являются временными. В связи с этим, Терраччано выразил надежду на то, что «скоро они останутся в прошлом».
«Продолжительность их действия (санкций. — RT) зависит от быстроты имплементации Минских соглашений», — заключил посол.
Ранее французский евродепутат Надин Морано заявила, что введённые Европейским союзом санкции против России не оказали политического воздействия на Москву.
В свою очередь, ответные меры российской стороны, по словам европарламентария, нанесли «реальный вред европейским производителям».
Подробнее о ситуации — в материале RT.