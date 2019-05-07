Посол Италии: санкции не могут быть нормой в отношениях Запада и России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в беседе с газетой «Известия» заявил, что санкции не могут стать новой нормой в отношениях стран Запада с Москвой.

«Мы твёрдо верим, что санкции и их последствия для экономики не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада, и не упускаем возможности снова и снова озвучивать эту позицию», — пояснил дипломат.

По его словам, подобные меры являются временными. В связи с этим, Терраччано выразил надежду на то, что «скоро они останутся в прошлом».

«Продолжительность их действия (санкций. — RT) зависит от быстроты имплементации Минских соглашений», — заключил посол.

Ранее французский евродепутат Надин Морано заявила, что введённые Европейским союзом санкции против России не оказали политического воздействия на Москву.

В свою очередь, ответные меры российской стороны, по словам европарламентария, нанесли «реальный вред европейским производителям».

Подробнее о ситуации — в материале RT.