В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре штаба ЛНА.

Отмечается, что в результате ударов, которые наносились днём и ночью 5 мая, был полностью уничтожен оперативный штаб Усамы аль-Джували.

«Удары ливийских ВВС включили ряд позиций, (среди них. — RT) дипломатический клуб, дорога, ведущая к мечети эль-Кахили», — также говорится в заявлении.

В штабе подчеркнули, что удары были «прямыми и точными».

Ранее ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в результате боевых действий в стране погибли 345 человек.