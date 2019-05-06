В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии
Отмечается, что в результате ударов, которые наносились днём и ночью 5 мая, был полностью уничтожен оперативный штаб Усамы аль-Джували.
«Удары ливийских ВВС включили ряд позиций, (среди них. — RT) дипломатический клуб, дорога, ведущая к мечети эль-Кахили», — также говорится в заявлении.
В штабе подчеркнули, что удары были «прямыми и точными».
Ранее ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в результате боевых действий в стране погибли 345 человек.