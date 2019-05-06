Захарова прокомментировала слова Помпео о России
«Пока госсекретарь США Майк Помпео в угрожающей манере заявляет в интервью американскому телевидению, что «русские должны убраться» из Венесуэлы, министр иностранных дел Сергей Лавров дружелюбно приветствует своего венесуэльского коллегу в Москве», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Помпео заявил о планах обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле и призвал Иран, Россию и Кубу «уйти» из Венесуэлы.
Лавров в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Москве осудил кампанию США по свержению власти в Венесуэле.