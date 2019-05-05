Антонов: США поддерживают Россию в сохранении истории Второй мировой войны

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что руководство американского оборонного ведомства поддерживает усилия Москвы по сохранению истории Второй мировой войны.

«В лице коллег из Пентагона я встретил однозначное понимание важности, необходимости сохранения общего наследия», — приводит его слова РИА Новости.

При этом дипломат добавил, что бывший министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил страны генерал Джозеф Данфорд «всегда поддерживали предложения российской стороны о том, чтобы сохранить эту память».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.

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