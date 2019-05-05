Небензя: Россия и США всегда были союзниками

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.

«Пока мы слушали оба гимна, я поймал себя на мысли, что наши страны ведь никогда не воевали. Мы всегда были союзниками. Нам необходимо сделать всё, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире», — приводит слова дипломата ТАСС.

Также в ходе выступления Небензя поблагодарил участников акции памяти в Нью-Йорке.

«Спасибо, что приняли меня в сегодняшнем марше. Я очень рад, что так много людей пришло», — заключил он.

Ранее Небензя в штаб-квартире всемирной организации спел песню «На побывку едет молодой моряк».

В свою очередь, сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк» в российской столице примут участие более 1 млн граждан.

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