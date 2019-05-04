Небензя в ООН спел песню «На побывку едет молодой моряк»

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Постпред России при ООН Василий Небензя спел вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире организации.
Небензя в ООН спел песню «На побывку едет молодой моряк»
  • © Reuters

Как пишет РИА Новости, после показа фильма о гастролях по миру хора Турецкого с песнями о войне, посвящённых празднованию Дня Победы, артисты устроили импровизированное представление.

Солистки пригласили и российского дипломата, который с удовольствием и станцевал, и спел с ними.

Небензя назвал проект «культурной дипломатией без границ».

Как отмечается, в субботу, 4 мая, в Нью-Йорке пройдёт шествие «Бессмертного полка», а также состоится концерт «Песни Победы».

Ранее ФАН передавало, что акция «Бессмертный полк» прошла в Женеве. Шествие также состоялось в Риме и Дохе.  

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