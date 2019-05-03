«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе

На центральной набережной катарской Дохи впервые состоялось шествие «Бессмертного полка».

«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.

После шествия последовал концерт с песнями военных лет, стихами и мини-спектаклем «А зори здесь тихие».

Ранее начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в городе пройдёт марш «Бессмертного полка», в котором ожидается участие примерно 5 тыс. человек.