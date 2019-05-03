В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

В Киеве 9 мая пройдёт марш «Бессмертного полка», в котором ожидается участие около 5 тыс. человек. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции города Андрей Крищенко.

По его словам, в полицию поступила заявка Киевской городской организации ветеранов на проведение соответствующего марша, передаёт Интерфакс.

«Заявка на участие 5 тыс. человек, маршрут будет прежний — от метро «Арсенальная» до парка Славы, время — с 09:00 до 12:00», — сказал он.

Как отметил Крищенко, акция проводилась уже не раз, поэтому полиция понимает все возможные риски.

Обеспечивать правопорядок во время марша, сообщил он, будут ориентировочно столько же правоохранителей, как и в 2018 году, — около 2 тыс. человек.

«Мы наблюдаем с учётом политического процесса в стране, что у одной части людей есть какие-то определённые надежды, а у дорогой — некоторые опасения, что полиция, возможно, будет более лояльно относиться к запрещённым символам. Хочу одних предупредить, а вторых успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом и позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, проводить профилактические мероприятия», — добавил он.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк» в Москве примут участие более 1 млн граждан.

В 2018 году в акции «Бессмертный полк» в Киеве приняли участие свыше 3 тыс. человек.