Акция «Бессмертный полк» прошла в Риме
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- РИА Новости
«Мы третий год проводим «Бессмертный полк», и второй год — у замка Святого Ангела, что особенно символично. Эта акция проводилась и раньше, но, как правило, при русских школах, а (теперь. — RT) мы впервые вышли на улицу», — цитирует ТАСС одного из организаторов шествия Ирину Вихореву.
Как отмечается, в число собравшихся вошли российские соотечественники, дипломаты, представители ассоциаций российско-итальянской дружбы, а также духовенства.
Ранее ФАН передавало, что акция «Бессмертный полк» прошла в Женеве.