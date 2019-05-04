Акция «Бессмертный полк» прошла в Риме

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Акция «Бессмертный полк» прошла в субботу, 4 мая, в столице Италии — Риме, шествие состоялось под стенами замка Святого Ангела.
Акция «Бессмертный полк» прошла в Риме
  • © Александр Логунов
  • РИА Новости

«Мы третий год проводим «Бессмертный полк», и второй год — у замка Святого Ангела, что особенно символично. Эта акция проводилась и раньше, но, как правило, при русских школах, а (теперь. — RT) мы впервые вышли на улицу», — цитирует ТАСС одного из организаторов шествия Ирину Вихореву.

Как отмечается, в число собравшихся вошли российские соотечественники, дипломаты, представители ассоциаций российско-итальянской дружбы, а также духовенства.

Ранее ФАН передавало, что акция «Бессмертный полк» прошла в Женеве. 

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