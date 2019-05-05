Кевин Костнер раскритиковал «политический ландшафт» США

Американский актёр, обладатель премии «Оскар» Кевин Костнер в интервью The Variety раскритиковал «политический ландшафт» США.

«Политический ландшафт для стал меня неузнаваемым, и мне стыдно за то, что мы оказались в такой ситуации», — уточнил он.

При этом артист отметил, что в ближайшее время жителям страны вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений.

Летом 2018 года актёр Роберт Де Ниро во время вручения театральной премии «Тони» с использованием нецензурной лексики высказался о президенте США Дональде Трампе.

Впоследствии американский лидер ответил на оскорбления в свой адрес.