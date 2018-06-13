Трамп отреагировал на оскорбления со стороны Роберта Де Ниро

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал оскорбления со стороны актёра Роберта Де Ниро.

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, получал много ударов по голове от настоящих боксёров в фильмах. Я смотрел его прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него может быть сотрясение мозга», — написал Трамп.

По его словам, Роберт Де Ниро не понимает, что экономика и занятость в США «лучше, чем когда-либо раньше», а многие компании «снова вливают средства» в Соединённые Штаты.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

Де Ниро высказался о Трампе с использованием нецензурной лексики во время вручения театральной премии «Тони».