Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

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Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российской дипломатической миссии.
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
  • © mvbutina/ facebook.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, дипломаты посетили Бутину, которая, «несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора», стойко и с достоинством «переносит все тяготы тюремного заключения».

«В связи с неправомерным решением суда в Госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя приговор Бутиной, отметил, что в отношении россиянки «творится произвол»

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Позднее она рассказала подробности сделки со следствием.

Подробнее — в материале RT.

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