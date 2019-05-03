Эксперт оценил слова посла США о санкциях из-за «Северного потока — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможности введения санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Теоретически с юридической точки зрения США могут ввести санкции против партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2». Однако до сих пор никто санкции не ввёл. Очевидно, что если бы они были введены, то произошёл бы масштабный конфликт между США и Германией. Это был бы серьёзный вызов атлантическим отношениям, отношениям внутри Запада, между Европой и Америкой, между Америкой и Германией. Это слишком рискованно», — отметил Митрахович.

Эксперт добавил, что даже если американцы пригрозят санкциями, например, немецкой компании, и она выйдет из проекта и прекратит финансирование, то «Газпром» заплатит самостоятельно.

«Всем будет видно, что американцы применили санкции, а они не сработали. Плюс есть масса юридических нюансов. Будут говорить, что с точки зрения формального права можно принимать подобные меры против проектов, которые на момент издания акта (о санкциях.— RT) не были начаты», — уверен аналитик.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как писали осенью 2018 года СМИ, Россия будет готова взять на себя расходы по строительству «Северного потока — 2» в случае, если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций.

В январе министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчёркивал, что реализацию проекта газопровода не удастся остановить санкциями США.