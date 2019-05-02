В Госдуме оценили объяснение Пентагоном создания нового ядерного оружия

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал объяснение Пентагоном необходимости создания маломощного ядерного оружия «поведением русских».

«Я хотел бы напомнить, что не прошло и недели с того момента, как Дональд Трамп предложил сесть за стол переговоров и ликвидировать ядерное оружие США, России и Китая. И тут же американцы проявляют чудеса не то что своего двуличия, своих двойных стандартов... это одно полушарие мозга спорит с другим», — заявил депутат.

По словам парламентария, «благодаря» России корпорации, которые зарабатывают на энергетике и вооружении в США, будут процветать ещё долгие годы.

«Благодаря» России, только её присутствию в мире, все гонки вооружения, которые организовывают сами американцы, можно сваливать на так называемую российскую угрозу», — заключил Шерин.

Ранее помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг объяснил необходимость создания маломощного ядерного оружия «поведением русских».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить