В Минобороны Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал число военных, пострадавших в ходе протестов в стране.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Уже восемь военнослужащих ранены из огнестрельного оружия при исполнении их конституционного долга, столкнувшись с насилием сторонников переворота. До каких пор будет продолжаться безнаказанность?» — указывается в сообщении.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле.

Эксперт Травкин, ранее комментируя НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.

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