В Минобороны Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал число военных, пострадавших в ходе протестов в стране.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Уже восемь военнослужащих ранены из огнестрельного оружия при исполнении их конституционного долга, столкнувшись с насилием сторонников переворота. До каких пор будет продолжаться безнаказанность?» — указывается в сообщении.

En estos momentos está ingresando a quirófano por herida de bala el S2 Antony Reinoso. Ya son 8 los efectivos militares heridos por armas de fuego en cumplimiento de su deber constitucional, enfrentando la violencia golpista. ¿Hasta cuándo impunidad? pic.twitter.com/smlNjJeXO0 — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 1 мая 2019 г.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле.

Эксперт Травкин, ранее комментируя НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.