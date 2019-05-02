В Минобороны Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Уже восемь военнослужащих ранены из огнестрельного оружия при исполнении их конституционного долга, столкнувшись с насилием сторонников переворота. До каких пор будет продолжаться безнаказанность?» — указывается в сообщении.
En estos momentos está ingresando a quirófano por herida de bala el S2 Antony Reinoso. Ya son 8 los efectivos militares heridos por armas de fuego en cumplimiento de su deber constitucional, enfrentando la violencia golpista. ¿Hasta cuándo impunidad? pic.twitter.com/smlNjJeXO0— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 1 мая 2019 г.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле.
Эксперт Травкин, ранее комментируя НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.