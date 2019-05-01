В ООН обеспокоены применением силы в Венесуэле

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле.

«Мы призываем все стороны продемонстрировать максимум сдержанности, а власти — уважать право на мирные собрания... Все стороны должны отказаться от применения насилия», — говорится в заявлении на сайте управления.

Ранее сообщалось, что международная контактная группа по кризису в Венесуэле «решительно выступает против применения силы» в латиноамериканской стране и призывает Каракас к сдержанности.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.