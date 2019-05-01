Международная контактная группа выступила против насилия в Венесуэле

Международная контактная группа по кризису в Венесуэле «решительно выступает против применения силы» в латиноамериканской стране и призывает Каракас к сдержанности.

РИА Новости

Об этом говорится в заявлении группы, в которую входят страны ЕС и Латинской Америки. «Международная контактная группа решительно выступает против применения силы и призывает органы безопасности обеспечить максимальную сдержанность, чтобы народу Венесуэлы не причинялось никакого дальнейшего вреда», — цитирует сообщение группы ТАСС. 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.