Международная контактная группа выступила против насилия в Венесуэле
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении группы, в которую входят страны ЕС и Латинской Америки.
«Международная контактная группа решительно выступает против применения силы и призывает органы безопасности обеспечить максимальную сдержанность, чтобы народу Венесуэлы не причинялось никакого дальнейшего вреда», — цитирует сообщение группы ТАСС.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.