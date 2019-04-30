Глава МИД Венесуэлы прокомментировал ситуацию в стране

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса в интервью RT рассказал о ситуации в стране после того, как глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о финальной фазы операции «Свобода».

«916 050 кв. км Боливарианской республики Венесуэла находится под контролем конституционного правительства президента Николаса Мадуро, и есть маленький мост, шоссе около военно-воздушной базы, где находятся дюжина военных и эти руководители оппозиции, которые призывают к государственному перевороту», — сказал он.

По словам министра, «таковы обстоятельства на данный момент».

«Я так понимаю, что как прокуратура, так и судебная власть начали расследование против депутата Гуаидо. К тому же Национальная конституционная ассамблея лишила его парламентского иммунитета. Он и его действия пополняют его личное дело, но мы не можем сказать, какое решение примет правосудие», — добавил глава МИД.

Ранее Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

По его словам, встреча «с основными военными соединениями» ВС Венесуэлы «знаменует начало финальной фазы операции «Свобода».

Позднее венесуэльский лидер Николас Мадуро подчеркнул, что военное руководство страны верно властям Венесуэлы.

Эксперт Травкин, ранее комментируя НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.