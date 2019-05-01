Уильямсон отрицает причастность к утечке информации с заседания СНБ

Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отрицает причастность к утечке информации с заседания Совета национальной безопасности, из-за которой он был вынужден покинуть свой пост.

«Мне жаль, что вы считаете, что утечка возникла из моего ведомства. Я подчёркиваю, что это не так. Я категорически отрицаю, что имел какое-либо отношение к данной утечке, и уверен в том, что тщательное и официальное расследование подтвердит мою позицию», — говорится в письме Уильямсона премьер-министру Терезе Мэй, опубликованном в Twitter-аккаунте экс-министра.

«Подать в отставку означало бы признать, что я, мои гражданские сотрудники, мои военные советники и сотрудники моего аппарата несут ответственность за произошедшее, а это не так», — также добавил Уильямсон.

Ранее Уильямсон был отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.

Как отмечается, Мэй «утратила уверенность в его способности занимать должность».