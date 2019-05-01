Уильямсон отрицает причастность к утечке информации с заседания СНБ

Короткая ссылка
Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отрицает причастность к утечке информации с заседания Совета национальной безопасности, из-за которой он был вынужден покинуть свой пост.
Уильямсон отрицает причастность к утечке информации с заседания СНБ
  • Reuters

«Мне жаль, что вы считаете, что утечка возникла из моего ведомства. Я подчёркиваю, что это не так. Я категорически отрицаю, что имел какое-либо отношение к данной утечке, и уверен в том, что тщательное и официальное расследование подтвердит мою позицию», — говорится в письме Уильямсона премьер-министру Терезе Мэй, опубликованном в Twitter-аккаунте экс-министра.

«Подать в отставку означало бы признать, что я, мои гражданские сотрудники, мои военные советники и сотрудники моего аппарата несут ответственность за произошедшее, а это не так», — также добавил Уильямсон.

Ранее Уильямсон был отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.

Как отмечается, Мэй «утратила уверенность в его способности занимать должность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить