Эксперт прокомментировал отставку министра обороны Великобритании

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отправить в отставку главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

«Увольнение Уильямсона находится чуть в стороне от других громких отставок, которые были в кабинете Терезы Мэй. Мы видели, как министры добровольно уходили со своих постов, не соглашаясь с той политикой, которую пыталась навязать премьер-министр. Но в данной ситуации она сама является инициатором увольнения, говоря, что Уильямсон некомпетентен и в его подведомственных учреждениях происходит утечка документов», — сказал он.

Эксперт также отметил, некомпетентность бывшего главы Минобороны действительно уже несколько раз упоминалась международным сообществом.

«Это ещё одно подтверждение того, что в нынешней ситуации в руководстве Великобритании находятся люди, не очень хорошо знающие, за что же они взялись. А это как раз и является непосредственным результатом того, что проблема брексита в стране доминирует над истеблишментом, и серьёзные, компетентные люди просто не хотят связывать себя с кабинетом Терезы Мэй, и премьер-министр вынуждена работать с теми, кто соглашается», — заключил Солонников.

Ранее Уильямсон был отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.

Как отмечается, Мэй «утратила уверенность в его способности занимать должность».