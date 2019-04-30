Отец Бутиной рассказал об общении с дочерью

Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в беседе с RT рассказал, как часто общается с дочерью.

«Общаемся мы достаточно регулярно. В отличие от начальных периодов, когда со связью очень тяжело было, сейчас проблем нет», — сказал он.

При этом Бутин уточнил, что стоимость одного подобного звонка составляет около $70.

Он также отметил, что в настоящее время перед Бутиными стоит несколько задач, в частности, поиск способа урегулировать ситуацию с долгом перед адвокатами.

Ранее Бутин заявил, что долг семьи перед защитниками его дочери превысил 50 млн рублей.

26 апреля суд в Соединённых Штатах приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».