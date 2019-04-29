Болтон обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Арктике

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Помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон провёл переговоры с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём, в ходе которых обсуждались вопросы трансатлантической и глобальной безопасности, в том числе ситуация в Арктике.
Болтон обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Арктике
  • Reuters

«Сегодня состоялись прекрасные переговоры с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём по вопросу трансатлантической и глобальной безопасности, по Арктике, по телекоммуникационной безопасности», — написал Болтон в своём Twitter.

Он также подчеркнул, что рад сотрудничеству со Швецией, которая является «важным для США партнёром».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации.

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