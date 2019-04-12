NI: США не готовы противостоять России в Арктике
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Как отмечают авторы статьи, Вооружённые силы США «не имеют ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга».
Кроме того, в американской армии нет авиационной и военно-морской техники для выполнения задач в условиях низких температур.
Россия, напротив, обладает мощным ледокольным флотом и закупает новые подводные лодки, самолёты и танки, приспособленные к арктическим условиям, говорится в статье.
Отмечается, что всё это помогает России отстаивать свою исключительную экономическую зону в Арктике.
Ранее лидер России Владимир Путин отметил отсутствие военной напряжённости в Арктике, несмотря на крупные учения НАТО в регионе.
В начале марта в Пентагоне объявили о планах сдерживать Россию в Арктике.