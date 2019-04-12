NI: США не готовы противостоять России в Арктике

Россия продолжает укреплять свои позиции в Арктике, активно наращивая военный потенциал, в то время как армия США пока не подготовлена к действиям в арктической зоне. Об этом пишет The National Interest.

Как отмечают авторы статьи, Вооружённые силы США «не имеют ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга».

Кроме того, в американской армии нет авиационной и военно-морской техники для выполнения задач в условиях низких температур.

Россия, напротив, обладает мощным ледокольным флотом и закупает новые подводные лодки, самолёты и танки, приспособленные к арктическим условиям, говорится в статье.

Отмечается, что всё это помогает России отстаивать свою исключительную экономическую зону в Арктике.

Ранее лидер России Владимир Путин отметил отсутствие военной напряжённости в Арктике, несмотря на крупные учения НАТО в регионе.

В начале марта в Пентагоне объявили о планах сдерживать Россию в Арктике.