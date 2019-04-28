В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
- Reuters
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«Мои мысли — с близкими жертв и выжившими в стрельбе. Я призываю политических лидеров решительно осудить антисемитизм и другие формы нетерпимости», — написала она в Twitter.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал стрельбу в синагоге в американском штате Калифорния.
Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером 27 апреля. В результате атаки погибла женщина, ещё три человека были госпитализированы, включая раввина.
Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ЧП.