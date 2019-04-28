Курц выразил соболезнования в связи с нападением на синагогу в США

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал стрельбу в синагоге в американском штате Калифорния.

«Мои сердечные соболезнования всем, кто пострадал. Нам нужно продолжать борьбу с антисемитизмом и защищать право всех исповедовать религию в безопасности», — написал он в Twitter.

Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером 27 апреля. В результате атаки погибла женщина, ещё три человека были госпитализированы, включая раввина.

Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ЧП.