Мадуро прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выход страны из Организации американских государств (ОАГ).

Как он сообщил на своей странице в Twitter, в результате данного шага страна освободилась от «министерства колоний США».

«Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ «прощай», — написал Мадуро.

Nos liberamos del Ministerio de las Colonias de EE.UU, un organismo injerencista e irrespetuoso de los principios democráticos y el Derecho Internacional. Nuestra Patria Bolivariana e Independiente le dice ADIÓS a la OEA. #VenezuelaSeRespetapic.twitter.com/MtVIx9l40m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили о прекращении членства в ОАГ. В венесуэльском ведомстве анонсировали уход латиноамериканской страны из организации 27 апреля.

В феврале генсек ОАГ Луис Альмагро заявил, что уход Мадуро с поста президента Венесуэлы является лучшей гумпомощью Боливарианской Республике.