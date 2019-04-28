Мадуро прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выход страны из Организации американских государств (ОАГ).

Как он сообщил на своей странице в Twitter, в результате данного шага страна освободилась от «министерства колоний США».

«Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ «прощай», — написал Мадуро.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили о прекращении членства в ОАГ. В венесуэльском ведомстве анонсировали уход латиноамериканской страны из организации 27 апреля.

В феврале генсек ОАГ Луис Альмагро заявил, что уход Мадуро с поста президента Венесуэлы является лучшей гумпомощью Боливарианской Республике.

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