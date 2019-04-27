В МИД Венесуэлы заявили о прекращении членства в ОАГ
«С сегодняшнего дня Боливарианская Республика Венесуэла не принадлежит к ОАГ, мы выполнили все сроки и исполнили волю венесуэльского народа», — цитирует министра Globovision.
Ранее в венесуэльском МИД сообщили, что Венесуэла 27 апреля намерена покинуть Организацию американских государств.
Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил, что уход Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы является лучшей гуманитарной помощью Боливарианской Республике.